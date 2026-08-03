Gemeente Laarbeek wil vergunning verlenen aan Artex B.V. in Aarle-Rixtel

Het college van Laarbeek is van plan een vergunning te verlenen aan Artex B.V. in Aarle-Rixtel. Ook wil het college een maatwerkvoorschrift voor het bedrijf aanpassen.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek overweegt Artex B.V. aan de Bosscheweg 79 in Aarle-Rixtel een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat daarnaast om een herziening van een maatwerkvoorschrift, waarbij de standaardregels worden aangepast voor een specifieke situatie.

De ontwerpbeslissing en bijbehorende documenten zijn vanaf vandaag in te zien. Deze liggen tot en met 14 september 2026 ter inzage in het gemeentehuis in Beek en Donk. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via het officiële publicatieblad op officielebekendmakingen.nl.