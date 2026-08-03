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Groot onderhoud bomen in Hoogerheide goedgekeurd
Vandaag om 09:55
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor groot onderhoud aan bomen bij Ossendrechtseweg in Hoogerheide.
Het gaat om een perceel met nummer 2505, gelegen nabij Ossendrechtseweg 60 in Hoogerheide. De vergunning werd op 30 juli 2026 officieel verzonden. Het onderhoud betreft bomen op het genoemde perceel.
De gemeente Woensdrecht heeft bekendgemaakt dat de vergunning verleend is via de gebruikelijke procedure. Bezwaar maken tegen de beslissing is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum.
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