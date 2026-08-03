Nieuwe wasplaats voor auto’s gepland in Cuijk

Er komt mogelijk een nieuwe wasplaats voor auto’s aan de Weldaad in Cuijk. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een melding ontvangen.

Gevonden voor jou

De melding betreft het oprichten van een wasplaats voor auto’s op het adres Weldaad 9b in Cuijk. De melding is op 15 juni 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Het proces valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, een regeling die het gebruik van de omgeving en het milieu bewaakt.