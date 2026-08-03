Beslistermijn verlengd voor jeu de boules banen in Oeffelt

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor de aanvraag om vijf jeu de boules banen aan te leggen in Oeffelt.

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Het gaat om een aanvraag voor het aanleggen van vijf jeu de boules banen op het adres Rijtjes 4 in Oeffelt. De aanvraag werd op 22 juni 2026 ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn met maximaal zes weken te verlengen.

De verlenging betekent dat er meer tijd nodig is om tot een beslissing te komen. Pas nadat er een besluit is genomen, kan er bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag. Voorlopig is dat nog niet mogelijk.