Vergunningvrij zadelmakerijplan in Rijkevoort

Het college van Land van Cuijk heeft bevestigd dat een plan voor een zadelmakerij aan de Hoekstraat 7 in Rijkevoort vergunningvrij is. Het project moet wel voldoen aan landelijke bouwregels.

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Het gaat om het realiseren van een zadelmakerij en het aanpassen of repareren hiervan. Het college heeft beoordeeld dat er geen vergunning nodig is, maar het plan moet voldoen aan regels zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Burgerlijk Wetboek. Deze regels bepalen onder meer wat wel en niet mag bij bouwwerkzaamheden en welke afspraken tussen buren gelden.

De locatie van het project is Hoekstraat 7 in Rijkevoort. Het besluit is onderdeel van een afwijking van de gebruikelijke regels in het Omgevingsplan. Voor belanghebbenden is bezwaar maken tegen het besluit mogelijk, maar dit proces wordt hier niet verder uitgewerkt.