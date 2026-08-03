Nieuwe aanvraag voor loods in Overloon

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een loods aan de Crooijmansweg in Overloon. Het verzoek werd op 29 juli 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit op het adres Crooijmansweg 8 in Overloon. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal 14 weken.

De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00005081 en wordt beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders. Voorlopig kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag.