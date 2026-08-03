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Opslag van grond gemeld in Mill

Vandaag om 09:55

In Mill is een melding gedaan voor het opslaan van grond. Het gaat om een locatie aan de Hoevensedijk en Hoogedijk. De melding is op 17 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De opslag van grond is gemeld aan de Hoevensedijk en Hoogedijk in Mill. Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben deze melding ontvangen onder zaaknummer Z/511168.

De melding is geregistreerd met een DSO-kenmerk: 2026071700929. Het opslaan van grond kan invloed hebben op de bodem en het milieu. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.

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