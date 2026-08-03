Beslistermijn verlengd voor nokverhoging in Grave

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een nokverhoging te plaatsen aan de achterzijde van een woning aan de Sirtemalaan in Grave.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 3 juni 2026 is ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn met maximaal zes weken te verlengen.

De nokverhoging is gepland aan de achterzijde van de woning op Sirtemalaan 21 in Grave. Het verlengen van de beslistermijn betekent dat er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.