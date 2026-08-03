Woninguitbreiding in Wanroij vergunningvrij

Een woning aan De Esdoorn 29 in Wanroij mag worden uitgebreid met een aanbouw zonder dat daarvoor een vergunning nodig is. Het plan moet wel voldoen aan landelijke bouwregels en regels tussen buren.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft vastgesteld dat de uitbreiding van de woning aan De Esdoorn 29 vergunningvrij is. Dit betekent dat de eigenaar geen officiële toestemming hoeft aan te vragen.

Hoewel er geen vergunning nodig is, moet de aanbouw voldoen aan landelijke bouwregels. Denk hierbij aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan onder andere eisen voor de veiligheid en afspraken tussen buren.

De gemeente heeft de zaak geregistreerd onder nummer Z2026-00004164.