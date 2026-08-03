Lichtsloepenparade Breda krijgt vergunning

De Lichtsloepenparade in Breda heeft een vergunning gekregen en vindt plaats op 19 september van zeven tot tien uur ’s avonds. Het evenement wordt gehouden op de Singels en in de Nieuwe Haven.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft op 24 juli de vergunning afgegeven voor de Lichtsloepenparade 2026. Dit evenement zal plaatsvinden op zaterdagavond 19 september, tussen zeven en tien uur, en speelt zich af op het water van de Singels en de Nieuwe Haven.

De Lichtsloepenparade is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij verlichte sloepen door het water varen. Het besluit over de vergunning heeft kenmerk Z2026-003893 en werd verzonden op 24 juli. Voor wie meer informatie wil over deze vergunning, kan deze digitaal opvragen via de website van de gemeente Breda.