Aanvraag voor aanbouw in Prinsenbeek tijdelijk opgeschort

De gemeente Breda heeft de aanvraag voor een aanbouw aan de Westerkim in Prinsenbeek nog niet volledig ontvangen. De beslistermijn is daarom opgeschort met maximaal zes weken.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een aanbouw aan de achterzijde van een woning aan de Westerkim in Prinsenbeek. De vergunning is aangevraagd voor bouwwerkzaamheden en technische bouwactiviteiten.

Op 30 juli heeft de gemeente Breda de aanvrager gevraagd om aanvullende gegevens aan te leveren. Tot die tijd ligt de behandeling van de aanvraag stil. Zodra de vergunning eventueel wordt verleend, zal de gemeente dit bekendmaken. Pas dan is het mogelijk om bezwaar te maken, als de vergunning tegen jouw belangen ingaat.