Beslistermijn uitbreiding winkel Breda uitgesteld

De gemeente Breda heeft de beslissing over het uitbreiden van een winkelruimte aan het Graaf Hendrik III plein uitgesteld. Dit geldt voor een aanvraag voor een technische bouwactiviteit. Het besluit om de termijn op te schorten is genomen op 30 juli.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een winkelruimte aan het Graaf Hendrik III plein 35 in Breda. Omgevingsvergunningen zijn verplicht voor bouw-, verbouw-, sloop- en aanlegactiviteiten. Het uitstel betekent dat de gemeente later beslist over de aanvraag.

Het aanpassen van de beslistermijn is openbaar gemaakt zodat betrokkenen op de hoogte zijn en kunnen reageren wanneer de vergunning wordt verleend. Op dit moment is bezwaar maken tegen het opschorten van de termijn niet mogelijk.