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Vergunning tijdelijke container in Maarheeze verleend
Vandaag om 10:06
De gemeente Cranendonck heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container op de Sperwerlaan in Maarheeze.
Op 30 juli heeft de gemeente Cranendonck een vergunning verleend voor het gebruik van openbare ruimte. Het gaat om een aanvraag voor het tijdelijk plaatsen van een container op de locatie Sperwerlaan 1 in Maarheeze.
De vergunning is goedgekeurd onder zaaknummer 505628. Dit besluit valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Meer details over de vergunning zijn beschikbaar op het gemeentehuis, maar alleen na voorafgaande afspraak.
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