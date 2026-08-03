Graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen bij Sterksel gemeld

In Sterksel is een melding gedaan voor graafwerkzaamheden bij Chijnsgoed. Het gaat om het tijdelijk uitplaatsen van bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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Bij de gemeente Cranendonck is op 22 juli 2026 een melding binnengekomen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De werkzaamheden vinden plaats bij Chijnsgoed, in de buurt van de Rakerstraat in Maarheeze.

Het betreft graafwerkzaamheden door Aelmans Milieu Voerendaal B.V., nodig voor het aanleggen of verplaatsen van kabels en leidingen. Daarbij wordt bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde tijdelijk verwijderd.

Een melding volgens dit besluit is uitsluitend informatief en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z-2026-012399.