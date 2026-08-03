Vergunningsaanvraag voor nieuwe uitweg in Eindhoven ingetrokken

De aanvraag voor een nieuwe in- en uitweg aan de Gestelsestraat in Eindhoven is ingetrokken. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 21 juli binnenkwam.

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In Eindhoven is de aanvraag voor het aanleggen van een nieuwe in- en uitweg aan de voorzijde van het perceel aan de Gestelsestraat 211 ingetrokken. Dit betrof een vergunning voor een aanlegactiviteit, specifiek voor het maken van een uitweg.

De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-007117, was eerder ingediend op 21 juli 2026. Het intrekken van de aanvraag is alleen ter kennisgeving en er kunnen geen bezwaren of reacties meer worden ingediend.