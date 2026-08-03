Vergunning kamerverhuur Willem Frisostraat Eindhoven verlengd

De vergunning voor kamerverhuur aan de Willem Frisostraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het legaliseren van verhuur van vier kamers onder de overgangsregeling van 2026.

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De verlenging betreft een aanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-003153. Het adres waar de vergunning op van toepassing is, is Willem Frisostraat 2 in Eindhoven. Het doel van de aanvraag is om kamerverhuur voor vier kamers officieel te legaliseren.

De vergunning valt onder de overgangsregeling kamerverhuur 2026. Er is momenteel geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging. De informatie wordt uitsluitend ter kennisgeving gedeeld en ligt niet ter inzage.