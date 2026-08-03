Kapsalon aan huis in Asten: beslistermijn verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Orionstraat met zes weken verlengd. Het gaat om de bouw van een kapsalon aan huis.

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Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft laten weten dat de behandeling van een vergunningaanvraag aan de Orionstraat 1 zes weken langer duurt. De aanvraag werd op 3 juni ingediend en betreft het realiseren van een kapsalon aan huis.

De verlenging is een formeel besluit en betekent dat er op dit moment geen bezwaar kan worden gemaakt. Ook ligt de verlenging niet ter inzage. Voor vragen over de procedure is contact mogelijk met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.