Bodemverontreiniging aangepakt in Heusden

In Heusden is een melding gedaan voor het saneren van bodemverontreiniging. Het betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving op de locatie Voorste Heusden 20.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft op 6 juli 2026 een melding ontvangen voor het saneren van bodemverontreiniging. Dit gebeurt op de locatie Voorste Heusden 20 in Heusden.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is uitsluitend informatief. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan deze kennisgeving is gekoppeld, is Z-2026-011515.