Vergunning verleend voor bodemenergiesysteem in Made

Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben een vergunning verleend voor een gesloten bodemenergiesysteem in Made. Dit systeem wordt aangelegd voor een nieuw zorgcomplex aan de Klaassenstraat.

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Het bedrijf Besteco Duurzame Energiesystemen B.V. mag een collectief gesloten bodemenergiesysteem installeren. Dit systeem is bedoeld voor een nieuwbouw zorgcomplex aan de Klaassenstraat 15 tot en met 103 in Made. Het besluit werd op 30 juli 2026 verzonden.

Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de bodem om warmte en koude op te slaan en is geregeld in het omgevingsplan. De aanvraag voor de vergunning werd op 9 juni 2026 ingediend.