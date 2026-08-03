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Vergunning voor aanbouw in Kaatsheuvel ingetrokken
Vandaag om 10:10
De aanvraag voor een aanbouw aan de Berndijksestraat 16 in Kaatsheuvel is ingetrokken. Dit ging om een omgevingsvergunning die op 30 juli 2026 was verzonden.
De plannen voor het bouwen van een aanbouw aan de Berndijksestraat 16 in Kaatsheuvel gaan niet door. De aanvraag voor een omgevingsvergunning, die eerder via de standaardprocedure was ingediend, is ingetrokken.
De vergunningaanvraag was op 30 juli 2026 verzonden, maar is nu van tafel. Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken.
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