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Beslistermijn verlengd voor balkonoverkapping in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:10
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn voor een balkonoverkapping aan de Leliestraat in Kaatsheuvel met zes weken verlengd.
De aanvraag betreft het realiseren van een gesloten overkapping op het balkon van een woning aan de Leliestraat 30 in Kaatsheuvel. Deze vergunning is geregistreerd onder nummer 0809Z2608812.
Door de verlenging hebben de betrokkenen zes weken extra nodig om een besluit te nemen over de aanvraag. De exacte reden voor deze verlenging is niet vermeld.
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