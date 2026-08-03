Handicap parkeerplaats op kenteken in Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats toegewezen bij Olmenstraat 6 in Oudenbosch. Dit besluit is genomen voor een bewoner die voldoet aan de richtlijnen voor zo’n parkeerplaats.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is bedoeld voor het voertuig met kenteken R-791-ZJ en wordt voorzien van een verkeersbord met bijbehorend onderbord. De locatie ligt in de directe omgeving van de woning aan de Olmenstraat. Dit moet zorgen voor meer toegankelijkheid en gemak voor de bewoner.

Het verkeersbesluit is afgestemd met de politie en gaat in zolang de bewoner op het adres blijft wonen en voldoet aan de regels. Bij verhuizing of wijziging van omstandigheden wordt de bebording verwijderd zonder dat een nieuw besluit nodig is.