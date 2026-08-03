Mantelzorgwoning gepland aan Hoessenboslaan in Berghem

Er is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een mantelzorgwoning aan de Hoessenboslaan in Berghem. De aanvraag is op 30 juli 2026 ingediend bij de gemeente Oss.

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Burgemeester en wethouders hebben op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een mantelzorgwoning aan de Hoessenboslaan 37 en 37 A in Berghem. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

De stukken zijn te bekijken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Hiervoor moet je een afspraak maken. Dat kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.