Navigatie overslaan
Ontdek

Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen van eik in Rijsbergen

Vandaag om 10:14

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een eik aan de Pater Taksweg in Rijsbergen. Het verzoek is ingediend op 30 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verwijderen van een boom, officieel aangeduid als het kappen van een houtopstand. De locatie is Pater Taksweg 7 in Rijsbergen. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600922.

Op dit moment kan er geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen de aanvraag. Dit kan pas zodra de gemeente een beslissing heeft genomen. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken met het team vergunningen van de gemeente Zundert.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.