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Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen van eik in Rijsbergen
Vandaag om 10:14
De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een eik aan de Pater Taksweg in Rijsbergen. Het verzoek is ingediend op 30 juli 2026.
De aanvraag betreft het verwijderen van een boom, officieel aangeduid als het kappen van een houtopstand. De locatie is Pater Taksweg 7 in Rijsbergen. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600922.
Op dit moment kan er geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen de aanvraag. Dit kan pas zodra de gemeente een beslissing heeft genomen. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken met het team vergunningen van de gemeente Zundert.
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