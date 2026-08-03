Gemeente Zundert ontvangt aanvraag voor tijdelijke caravan in Wernhout

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een caravan op Diepstraat 5 a in Wernhout.

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Op 30 juli 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag gekregen voor een vergunning om tijdelijk een caravan te plaatsen op een locatie in Wernhout. Het gaat om Diepstraat 5 a, waar de regels in het omgevingsplan mogelijk moeten worden aangepast.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600924. Er kan nog geen bezwaar of beroep worden ingediend, omdat eerst een beslissing moet worden genomen. Voor wie de aanvraag wil bekijken, is het mogelijk om een afspraak te maken met het vergunningenteam van de gemeente Zundert.