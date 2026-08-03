Ontmoetingsavonden voor mensen met beperking in Veldhoven en Eersel

In Veldhoven en Eersel worden ontmoetingsavonden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. Deze avonden bieden een plek om nieuwe vrienden of een relatie te vinden. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende data en locaties.

Gevonden voor jou

Voor mensen met een leerachterstand of verstandelijke beperking kan het moeilijk zijn om nieuwe mensen te ontmoeten. Daarom organiseert Lofjoe gezellige avonden in Veldhoven, Eersel en Reusel. De avonden zijn bedoeld voor het maken van vrienden, het vinden van een maatje of zelfs een relatie.

Tijdens de bijeenkomsten is er begeleiding aanwezig om te helpen bij het leggen van contact en het voeren van gesprekken. Ook zijn er leuke spellen en materialen die het makkelijker maken om elkaar beter te leren kennen. Als je het spannend vindt om alleen te komen, kun je ook samen met een familielid of begeleider deelnemen.

Data en locaties

De volgende ontmoetingsavonden staan gepland:

Op woensdag 2 september en dinsdag 27 oktober kun je terecht bij Brunch café LIS in Veldhoven, van zeven tot negen uur ’s avonds. Op maandag 28 september en maandag 30 november worden de avonden gehouden in Restaurant Combi in Eersel, op dezelfde tijden.

De avond op 30 november is speciaal gericht op LHBTIQ+-deelnemers. Deze bijeenkomst biedt een ontspannen manier om mensen te ontmoeten binnen de LHBTIQ+-gemeenschap.

Voor wie?

De avonden zijn bedoeld voor iedereen van achttien jaar of ouder uit de Kempengemeenten, Veldhoven of omliggende dorpen. Deelname staat open voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand die op zoek zijn naar vriendschap of een relatie.

Er is een maximaal aantal plekken beschikbaar per avond. Daarom krijg je ongeveer een week van tevoren een bevestiging via e-mail of je kunt deelnemen. Er wordt geprobeerd om de beschikbare plekken eerlijk te verdelen tussen mannen en vrouwen.