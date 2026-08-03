Someren onderhoudt bos voor veiligheid en gezondheid

De gemeente Someren voert jaarlijks onderhoud uit in het bos. Dit zorgt voor een gezonde omgeving voor mens en dier en maakt het bos bestand tegen droogte en hitte.

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Het bos in Someren wordt elk jaar zorgvuldig onderhouden. De gemeente kijkt hierbij naar de natuurlijke processen in het bos, zoals groei van jonge bomen en het sterven van oude bomen. Door de toenemende weersveranderingen is het belangrijk dat het bos hier goed tegen kan.

Een belangrijk onderdeel van het onderhoud is blessen. Hierbij bepaalt de gemeente welke bomen verwijderd moeten worden. Deze krijgen een oranje stip, zodat ze herkenbaar zijn. Door deze aanpak krijgen jonge bomen meer licht en ruimte, en blijven belangrijke bomen voor dieren behouden.

Voorbereiding op extreme weersomstandigheden

Om het bos beter bestand te maken tegen droogte en hitte, richt de gemeente zich op delen met kwetsbare boomsoorten. Bomen zoals douglassparren en Japanse lariks worden vervangen door soorten die beter tegen het veranderende klimaat kunnen. Dit draagt bij aan een toekomstbestendig bos.

Brandveiligheid en bereikbaarheid

Daarnaast wordt er gewerkt aan brandveiligheid. De gemeente legt routes aan of verbetert bestaande paden, zodat de brandweer bij een bosbrand snel ter plaatse kan zijn. Dit helpt om schade aan het bos en omliggende gebieden te beperken.

Zie je oranje stippen op bomen in het Somerense bos? Dit is onderdeel van het blessen en betekent dat het bos wordt voorbereid op onderhoud. Het doel is een gezond, veilig bos dat een fijne plek blijft voor wandelaars, dieren en recreatie.