Oirschot plaatst 113-plaquettes op bankjes

Gemeente Oirschot plaatst speciale plaquettes op bankjes om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. De metalen plaatjes bevatten de boodschap "1K Z1E J3" en een QR-code naar hulporganisatie 113 Zelfmoordpreventie.

Gevonden voor jou

Vanaf donderdag 10 september, Wereld Suïcide Preventiedag, zullen verschillende bankjes in Oirschot voorzien worden van een metalen plaatje met de tekst "1K Z1E J3" (ik zie je). Deze plaquettes maken deel uit van een landelijke campagne van 113 Zelfmoordpreventie en zijn bedoeld om het belang van omzien naar elkaar en het bespreekbaar maken van gedachten aan zelfdoding onder de aandacht te brengen.

De bankjes worden gezien als plekken waar mensen elkaar ontmoeten, een goed gesprek kunnen voeren of even tot rust komen. Met de plaquettes wil de gemeente inwoners uitnodigen om naar elkaar om te kijken. Het plaatje bevat een QR-code die leidt naar de website van 113 Zelfmoordpreventie, waar informatie en tips beschikbaar zijn voor het voeren van een steunend gesprek.

Bijzondere bankjes gezocht

Oirschot zoekt bankjes die een speciale betekenis hebben binnen de gemeente, bijvoorbeeld door hun locatie of persoonlijke waarde. Inwoners kunnen tot woensdag 19 augustus suggesties insturen. Deze mogen vergezeld zijn van een verhaal, maar dit is niet verplicht. De gekozen bankjes zullen op donderdag 10 september officieel worden onthuld.

Heb je zelf gedachten aan zelfdoding? Dan kun je dag en nacht gratis en anoniem contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 - 0113 of chatten op hun website.