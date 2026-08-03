Soortenonderzoek naar planten en dieren in Dongen

Vanaf deze maand start een groot onderzoek naar planten en dieren in Dongen. Het onderzoek loopt tot september 2027 en richt zich op beschermde soorten, zoals vleermuizen en vogels. Dit gebeurt vooral vanaf de openbare weg, maar soms ook op privéterrein. Ecologen van Ecoresult voeren het werk uit.

Gevonden voor jou

In de gemeente Dongen wordt vanaf augustus 2026 tot en met september 2027 een uitgebreid onderzoek gedaan naar planten en dieren. Ook de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk werken mee aan dit project. Het onderzoek is onderdeel van een Soortenmanagementplan, dat inzicht geeft in de leefgebieden van beschermde soorten. Met deze kennis kan de gemeente maatregelen nemen om de natuur te beschermen en verduurzaming van woningen eenvoudiger maken.

Onderzoek op gebouwen en watergangen

De ecologen onderzoeken zowel planten als dieren in en rondom gebouwen en op openbare locaties. Daarbij richten ze zich onder meer op vleermuizen, vogels en planten die langs watergangen groeien. Veel van het werk gebeurt overdag, maar sommige onderzoeken vinden in de avond en nacht plaats.

Toestemming voor privéterrein

De meeste informatie wordt verzameld vanaf de openbare weg, maar soms is dat niet genoeg. In die gevallen vragen de onderzoekers toestemming om privéterrein te betreden. Dit gebeurt altijd vooraf.

Ecoresult voert het onderzoek uit

Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van Ecoresult B.V., een ecologisch adviesbureau. Zij verplaatsen zich voornamelijk per fiets en zijn te herkennen aan oranje fluorescerende hesjes en hun onderzoeksmaterialen. Het werk wordt in alle kernen van de gemeente Dongen uitgevoerd.

Het onderzoek helpt de gemeente om natuurvriendelijke maatregelen te treffen en de biodiversiteit te beschermen. Tegelijkertijd wordt het makkelijker om woningen te isoleren en verduurzamen zonder schade aan de natuur.