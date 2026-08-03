Eerste hondenspeelweide voor Oirschot dit najaar gereed

Spoordonk krijgt de eerste hondenspeelweide van Oirschot. De speelweide wordt aangelegd bij Beerseveld/Merode en maakt deel uit van een opknapbeurt van het bestaande speelveld. De werkzaamheden zijn al begonnen en de opening is gepland voor het najaar van 2026.

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Spoordonk krijgt de primeur met de aanleg van de eerste hondenspeelweide in de gemeente Oirschot. Het initiatief komt voort uit ideeën van inwoners en maakt deel uit van een grotere opknapbeurt van het bestaande speelveld. De financiering is een combinatie van door inwoners geworven fondsen en gemeentelijke bijdragen.

De hondenspeelweide wordt aangelegd bij Beerseveld/Merode. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en de verwachting is dat hondenliefhebbers vanaf het najaar van 2026 gebruik kunnen maken van de nieuwe speelweide.

Aangepaste losloopgebieden

Ondertussen heeft de gemeente besloten om het hondenlosloopgebied aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal, nabij de A58, in te trekken. Dit is gedaan om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. Wandelen met een aangelijnde hond blijft hier wel mogelijk.

Andere losloopgebieden blijven beschikbaar, zoals aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal. Dit betreft het deel ten oosten van de A58, vanaf de Haven tot aan de Heersdijk, en het deel ten westen van de A58, vanaf de Hekdam tot aan de Reijzings. Deze gebieden worden de komende periode ook beoordeeld op basis van vastgestelde criteria.

Ruimte voor nieuwe initiatieven

Inwoners van Oirschot kunnen een nieuw initiatief indienen voor een hondenlosloopgebied. De gemeente bekijkt per voorstel of het past binnen de gestelde uitgangspunten en hoe het eventueel gerealiseerd kan worden.