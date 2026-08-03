120.000 bezoekers voor Park Hilaria tijdens openingsweekend

Park Hilaria, de grote kermis in Eindhoven, heeft in het openingsweekend 120.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, toen na het eerste weekend 125.000 bezoekers werden geteld.

Tot en met zondag 9 augustus is de Kennedylaan opnieuw het decor van Park Hilaria, het grootste tijdelijke pretpark van Nederland. Het park biedt een breed aanbod aan attracties voor jong en oud.

Het openingsweekend viel samen met de eerste dagen van een tropische periode, waarbij de temperatuur zondag ruim boven de 30 graden uitkwam. Mogelijk hield de hitte een deel van het publiek thuis. Volgens organisator Eindhoven247 deed dat niets af aan de sfeer op het kermisterrein aan de John F. Kennedylaan, meldt Studio040 .

Nieuwe en vertrouwde attracties

Nieuw dit jaar is de 'Infinity', die bezoekers tot een hoogte van 65 meter brengt. Ook de nieuwe attractie 'Kanurah' maakt zijn debuut. Deze combineert een rit met een verhaallijn, lichteffecten en een pre-show.

Verder is ook de 'Gladiator' terug, die bezoekers met snelheden tot 110 kilometer per uur door de lucht slingert. Wie liever kiest voor nostalgie, kan terecht in het spookhuis 'Spuk', dat na zeventien jaar weer in Eindhoven staat.

Voor het hele gezin

Naast de grotere attracties zijn er tientallen kinder- en familieattracties. Op het terrein zijn ook terrassen en het muziekplein Hollario te vinden.

Marcel Schneijdenberg van Eindhoven247 kijkt tevreden terug op het openingsweekend: "We merken dat bezoekers niet alleen komen voor een gezellige dag uit, maar zich ook laten verrassen door de kwaliteit en de attracties die dit jaar op Park Hilaria staan. Dat zien we terug in de reacties tijdens het openingsweekend."