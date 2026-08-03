Ingang vliegbasis Volkel geblokkeerd door protestactie tegen kernwapens

Zo'n veertig mensen blokkeren maandag de hoofdingang van de vliegbasis in Volkel. Dat meldt een woordvoerder van de demonstranten. De groep herdenkt de Amerikaanse bombardementen met kernwapens op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, deze maandag precies 81 jaar geleden. Ook protesteren ze tegen oorlog in de wereld.

De demonstranten willen 81 minuten blijven zitten. Ze komen volgens de woordvoerder uit heel het land en zijn onderdeel van de vredesbeweging.

Ze zitten veelal in stilte voor de poort en hebben spandoeken opgehangen. "Wij houden stilte. Het is een moment van bezinning en we stellen de vraag waar we als mensheid mee bezig zijn."

De groep verzamelde om elf uur bij de kerk in Volkel en liep in stilte naar het vliegveld. Om twaalf uur, na het luchtalarm, begon het protest. Op de luchtmachtbasis in Volkel zijn F-35's gestationeerd, die kernwapens kunnen dragen en afwerpen. Het is een publiek geheim dat daar Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen.