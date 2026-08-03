Aangepaste openingstijden milieustraat vanwege hitte

De milieustraat past de openingstijden aan vanwege de hitte. Het hitteprotocol is actief om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen.

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Door de hoge temperaturen gelden er tijdelijk aangepaste openingstijden op de milieustraat. Het hitteprotocol is ingevoerd, wat betekent dat de openingstijden zijn ingekort.

Woensdag 29 juli is de milieustraat geopend van acht uur 's ochtends tot twaalf uur 's middags. Vrijdag 31 juli kun je er terecht tussen negen uur 's ochtends en één uur 's middags. Dinsdag 4 augustus gelden dezelfde tijden als op vrijdag.

Veiligheid en planning

Om het bezoek zo veilig mogelijk te maken, wordt geadviseerd om buiten de warmste uren van de dag naar de milieustraat te komen. Dit geldt voor zowel bezoekers als medewerkers die met de hitte te maken hebben.

Voor actuele openingstijden kun je gebruik maken van de AfvalWijzer. Het is belangrijk rekening te houden met de tijdelijke veranderingen en begrip te tonen voor de situatie.