Hans (76) stak zijn appartement in brand en krijgt celstraf én behandeling
Hans M. (76) heeft een celstraf gekregen van achttien maanden, waarvan tien voorwaardelijk, voor het in brand steken van zijn appartement aan de Kerkstraat in Oisterwijk. Dat deed hij, zo verklaarde hij, in paniek omdat hij de volgende dag uit zijn woning zou worden gezet vanwege een gigantische huurachterstand. De rechtbank in Breda vindt het naast de celstraf van het grootste belang dat Hans M. wordt behandeld.
De rechtbank neemt het Hans zeer kwalijk dat hij na de brandstichting is weggegaan zonder de brand te blussen of zijn onderbuurman te waarschuwen en de brandweer te bellen. Gelukkig hoorde de onderbuurman de rookmelder in het appartement van Hans, waarna hij rook in de trappenhal zag en de brandweer heeft gebeld.
Normaal zou zo’n brandstichting een langere celstraf opleveren, schrijft de rechtbank in het vonnis, maar M. heeft na zijn aanhouding later die avond direct alles bekend en verantwoordelijkheid genomen. Hij kampte al een lange tijd met mentale problemen, forse schulden en suïcidale gedachtes.
Uit het reclasseringsrapport blijkt dat M. ‘in zijn leven stabiliteit heeft kunnen opbouwen, maar dat op meerdere momenten niet heeft kunnen behouden, met grote gevolgen’. Dit ziet de reclassering terug in huisvesting, werk en relaties. Ze adviseert daarom hem bijzondere voorwaarden op te leggen. Reclassering kan M. na zijn celstraf helpen bij het vinden van woonruimte en monitoren hoe het met hem gaat. Daarnaast wordt hij aangemeld voor een behandeling waarin hij moet leren met lastige situaties en sombere gedachtes om te gaan.
Verder wil reclassering hem ondersteunen bij het aflossen van zijn schulden. Hans M. heeft een huurschuld van ruim 32.000 euro en nog een schuld van een ton bij de belastingdienst.
Tijdens de zitting bleek dat Hans M. al jaren depressieve klachten heeft. Hij ziet zijn kinderen niet meer en zijn kleinkinderen heeft hij nooit gezien. Hij was de avond van de brand in paniek, omdat hij de volgende dag op straat zou worden gezet. Hij pakte een fles spiritus, goot die leeg over zijn bed en stak de boel in brand.
Zonder zijn onderbuurman of de brandweer te waarschuwen, pakte Hans de trein naar Eindhoven. Onderweg kwam hij tot inkeer toen een vriend hem liet weten dat zijn huis in brand stond. De politie haalde hem uiteindelijk in Boxtel uit de trein en sindsdien zit Hans in de cel.
In de rechtszaal werd duidelijk dat Hans M. een soort dubbelleven leidde. Naar buiten toe was hij die vriendelijke, sociale man. Maar van binnen was hij een man die niet om kon gaan met problemen en die almaar voor zich uit schoof. Alle opgekropte ellende kwam er op die avond van 12 januari uit, vertelde Hans. Hij stak zijn bed in de fik en overwoog om zelf in de vlammen om te komen. “Ik was ten einde raad”, vertelde Hans aan de rechters. “Ik zou op straat belanden, zei de deurwaarder. Met enorme schulden.”
Hans gaf tijdens de zitting al aan dat hij een behandeling wel zitten en hij heeft ook al een plekje geregeld in een kliniek.
Lees hier het hele vonnis.
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