Automobiliste onwel, auto raakt van de snelweg en eindigt in sloot

Op de A73 bij Linden is maandagmiddag een auto van de weg geraakt. De bestuurster van de BMW raakte volgens de politie onwel en verloor de controle over haar auto.

Redactie Geschreven door

Het ongeluk gebeurde even over half één op de snelweg richting Nijmegen. Nadat de vrouw de controle over haar auto verloor, reed ze ongeveer vijftig meter door de berm. Ze eindigde met haar auto uiteindelijk in de sloot. De brandweer heeft de automobilist uit haar BMW bevrijd en daarna is ze nagekeken in de ambulance. Maar de vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Haar auto is weggetakeld.