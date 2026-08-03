Meisjes gewond nadat ze uit het niets door man van fiets worden getrapt

Twee minderjarige meisjes zijn zaterdagnacht van hun fiets getrapt in Roosendaal. Een van de twee slachtoffers raakte zwaargewond en de ander hield ook verwondingen over aan de val. De politie is op zoek naar de man die het tweetal mishandelde.

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De mishandeling gebeurde op de Burgerhoutsestraat toen de twee meiden in de richting van de Raadhuisstraat fietsten. Tussen ongeveer half een en half twee 's nachts reed een man met de twee mee. Plotseling trapte hij beide meisjes van hun fiets en sloeg op de vlucht.