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Meisjes gewond nadat ze uit het niets door man van fiets worden getrapt
Vandaag om 13:49 • Aangepast vandaag om 14:57
Twee minderjarige meisjes zijn zaterdagnacht van hun fiets getrapt in Roosendaal. Een van de twee slachtoffers raakte zwaargewond en de ander hield ook verwondingen over aan de val. De politie is op zoek naar de man die het tweetal mishandelde.
De mishandeling gebeurde op de Burgerhoutsestraat toen de twee meiden in de richting van de Raadhuisstraat fietsten. Tussen ongeveer half een en half twee 's nachts reed een man met de twee mee. Plotseling trapte hij beide meisjes van hun fiets en sloeg op de vlucht.
De politie heeft na de mishandeling onderzoek gedaan op de Burgerhoutsestraat, maar de verdachte werd niet meer gevonden. Volgens de politie gaat het om een zware mishandeling en daarom wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden.
Hoe het nu precies met de meisjes gaat, is niet bekend.
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