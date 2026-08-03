Negatief zwemadvies voor plas bij Beekse Bergen: te veel bacteriën in water

Voor Speelland Beekse Bergen in Hilvarenbeek geldt vanaf maandag een negatief zwemadvies. Uit onderzoek van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant blijkt dat er te veel bacteriën in het zwemwater zitten.

De provincie Noord-Brabant heeft daarom een negatief zwemadvies afgegeven. Dat betekent dat zwemmen in de recreatieplas wordt afgeraden. Bezoekers mogen nog wel het water in, maar doen dat dan op eigen risico.

Bij de laatste controle zijn verhoogde concentraties van intestinale enterococcen en de bacterie E. coli aangetroffen. Die bacteriën komen voor in de ontlasting van mensen en dieren en kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmproblemen.

Regelmatige controles

Tijdens het zwemseizoen worden officiële zwemlocaties in Brabant regelmatig gecontroleerd op de kwaliteit van het water. Als de waterkwaliteit niet goed genoeg is, kan de provincie maatregelen nemen. In ernstige gevallen volgt een zwemverbod, maar zover is het bij Speelland Beekse Bergen niet gekomen.

Het negatieve zwemadvies blijft van kracht totdat uit nieuwe metingen blijkt dat de waterkwaliteit weer voldoende is en structureel is verbeterd.

Check de kaart

De meeste veilige zwemwateren in de natuur kunnen worden herkend aan borden die de provincie heeft neergezet. Ook is met gegevens van Zwemwater.nl een kaart (zie hieronder) gemaakt waarop de waterkwaliteit van de bijna 900 recreatieplassen in Nederland wordt bijgehouden. Zo weet je of er bijvoorbeeld sprake is van blauwalg of andere problemen waardoor zwemmen wordt afgeraden.

Kleurt de zwemplas blauw op de kaart, dan is het veilig om er te zwemmen. Voor de andere kleuren geldt dat je goed moet kijken of het mag of wel verstandig is om een duik te nemen.

De kaart wordt bijgewerkt wanneer een zwemadvies verandert.