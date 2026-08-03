Willy en René over rode kaart Veerman: 'Stomme actie, over en sluiten'

"Een ontzettend stomme actie en een volkomen terechte rode kaart, over en sluiten." PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof zijn vernietigend in hun oordeel over de overtreding van Joey Veerman waarmee de wedstrijd zondag om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ direct beslist was.

"Hoe hij ook inkwam, zo'n beetje van eigen helft", moppert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Johan Cruijff zei altijd: voetbal speel je niet met je voeten, maar met je hoofd. Je moet nadenken bij wat je doet. En dat heeft Veerman dus niet gedaan. En als hij dit soort dingen doet, kan hij een transfer helemaal vergeten"

Volgens René speelde PSV vanaf het begin al met een B-team en daar had hij maar weinig begrip voor. "Ik had gedacht dat hij wel met Ivan Perišić en Ruben van Bommel zou beginnen, maar die waren niet wedstrijdfit. Maar wat is nou wedstrijdfit? Moet je daar eerst vijftien keer voor gespeeld hebben?"

Ook Willy zou gewoon met de beste elf zijn begonnen: "Een topspeler is altijd wedstrijdfit. Je hebt toch een basisconditie. Als je vroeger van vakantie kwam en de trainer zei: we spelen over een uur dan speelden we over een uur. En als je fit genoeg bent voor de bank dan kun je ook voetballen."