Willy en René over rode kaart Veerman: 'Stomme actie, over en sluiten'
"Een ontzettend stomme actie en een volkomen terechte rode kaart, over en sluiten." PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof zijn vernietigend in hun oordeel over de overtreding van Joey Veerman waarmee de wedstrijd zondag om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ direct beslist was.
"Hoe hij ook inkwam, zo'n beetje van eigen helft", moppert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Johan Cruijff zei altijd: voetbal speel je niet met je voeten, maar met je hoofd. Je moet nadenken bij wat je doet. En dat heeft Veerman dus niet gedaan. En als hij dit soort dingen doet, kan hij een transfer helemaal vergeten"
Volgens René speelde PSV vanaf het begin al met een B-team en daar had hij maar weinig begrip voor. "Ik had gedacht dat hij wel met Ivan Perišić en Ruben van Bommel zou beginnen, maar die waren niet wedstrijdfit. Maar wat is nou wedstrijdfit? Moet je daar eerst vijftien keer voor gespeeld hebben?"
Ook Willy zou gewoon met de beste elf zijn begonnen: "Een topspeler is altijd wedstrijdfit. Je hebt toch een basisconditie. Als je vroeger van vakantie kwam en de trainer zei: we spelen over een uur dan speelden we over een uur. En als je fit genoeg bent voor de bank dan kun je ook voetballen."
De spelers die wél aan de aftrap verschenen, konden de broers niet erg bekoren. "Vooral Sildillia, Fernandez en Yarek", zegt René. "Met zo'n verdediging kun je niet aan de competitie beginnen. Absoluut niet!" Beide broers zijn ervan overtuigd dat er nog een paar aankopen gedaan moeten worden. Voor de verdediging worden Geertruida en Kostic genoemd, maar rond is er nog niets. "We wachten wel af maar er moeten zeker twee tot drie spelers bijkomen."
"Die Weghorst kan nog geen bal aannemen."
Ondertussen zit de concurrentie niet stil want zeker Ajax heeft zich nadrukkelijk versterkt. "Ik was van de week bij Ajax en ik was wel onder de indruk", bekent Willy. "Die Michel heeft ervoor gezorgd dat het elftal continu in beweging is. Die gaan echt meedoen met ons dit jaar."
René verwacht dat ook Feyenoord en AZ titelkandidaat kunnen zijn en Willy waarschuwt ook voor FC Twente. "Die zijn slecht begonnen maar vlag Twente ook niet uit." René schampert: "Ze hebben alleen wel de verkeerde spits gekocht. Die Weghorst kan nog geen bal aannemen. Welk niveau hij wél aankan? Eerste divisie!"
René heeft en passant ook niet veel waarderende woorden voor de technisch directeur van de KNVB Nigel de Jong. "Die komt gewoon overal te laat. Klaar! Hij had gewoon in januari al Peter Bosz moeten vastleggen, want die wachtte echt op de KNVB en heeft daarna pas bij PSV bijgetekend."
Wie er nu bondscoach moet worden? Alle namen komen ter tafel van Huub Stevens tot Louis van Gaal. "Ik denk dat Reiziger er niet geschikt voor is, maar hij zal het toch wel worden", stelt René.