Miley, Vinny, Bobby en Louis moeten midden in de zomervakantie naar school

In de zomervakantie naar school moeten, is voor de meeste kinderen een nachtmerrie. Maar voor zo'n tweehonderd kinderen van ouders die op de kermis of in het circus werken, is het de normaalste zaak van de wereld. Zij krijgen les in de rijdende school. Ook in de vakantie. "Het is wel een beetje raar dat iedereen vakantie heeft en ik niet."

Buiten is het over de dertig graden, maar binnen in de vrachtwagentrailer van de rijdende school is het heerlijk koel. De airco staat op 18 graden. Miley (11), Bobby (7), Vinny (10) en Louis (8) luisteren aandachtig naar juf Suus. De parkeerplaats naast het Stedelijk College Eindhoven aan de Oude Bossche Baan is deze week weer veranderd in een camping met heel grote wagens. Hier overnachten de exploitanten van Park Hilaria. In de drie vrachtwagenaanhangers van Stichting Rijdende School wordt druk gerekend en aan spelling gewerkt. Naar school tijdens de zomervakantie

"Ja, het is wel een beetje raar dat iedereen vakantie heeft en ik niet." Louis (8) is net klaar met zijn opdracht en mag even spelen met de K'NEX. Hij bouwt een draaimolen. Hij gaat later zelf ook op de kermis werken, weet hij al. Zijn ouders staan met de Snowjet, een attractie die steeds sneller gaat ronddraaien, op Park Hilaria. "Daar ben ik wel een miljoen keer in geweest. Ook achterstevoren." Louis heeft het prima naar zijn zin op de school op wielen. "Ik vind de rijdende school leuker dan winterschool. Hier heb je ook leukere kinderen." De gewone basisschool, waar de kinderen buiten het kermisseizoen naartoe gaan, noemen ze de winterschool.

"Deze kinderen reizen van april tot oktober met hun ouders mee en dat betekent dat ze sommige lesdagen missen", legt juf Suus uit. Daarom worden er in de rijdende school veel lessen gegeven in de zomer- en meivakantie. "De gemiste lesdagen halen ze in als andere kinderen vakantie vieren." Miley (11) zit geconcentreerd in een boek te lezen en heeft er geen probleem mee dat ze in augustus in de schoolbanken zit. "Ik ben het wel gewend." Het verschil met een normale school? "Soms zit je op een mini-school, soms op een grote. En je zit altijd met andere leerlingen." School op wielen

Stichting Rijdende School heeft tien grote uitschuifbare leslokalen en dertien mini-scholen, vaak een camper die ingericht is om les te geven aan maximaal vier leerlingen. Op jaarbasis wordt op zo'n vijfhonderd plaatsen onderwijs gegeven aan zo'n tweehonderd leerlingen.

Er wordt hard gewerkt in de rijdende school (foto: Ruud Ritzen).