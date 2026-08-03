Grote natuurbrand op grens met Limburg: rookoverlast en geen treinverkeer

In het Limburgse dorp Oostrum, in de gemeente Venray, woedt een grote natuurbrand. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray is stilgelegd en de rook van de brand trekt richting onze provincie en dan vooral de gemeente Land van Cuijk. Vanaf vliegbasis Gilze-Rijen is een blushelikopter opgeroepen om te helpen.

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De veiligheidsregio Brabant-Noord adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen deuren dicht te doen en het ventilatiesysteem uit te schakelen. Door de bluswerkzaamheden rijden er geen treinen langs de stations van Vierlingsbeek, Boxmeer en Cuijk. Er was al weinig treinverkeer door werkzaamheden. Brabantse hulp

Er zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter opgeroepen, waaronder ook een peloton uit Brabant. Volgens de veiligheidsregio Brabant-Noord gaat het om vier brandweerwagens die de collega's in Limburg helpen.

De extra brandweerlieden zijn nodig omdat het blussen waarschijnlijk lang gaat duren en de omvang van de brand groot is. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor.

Foto: ANP/Rob Engelaar

Bij de brand zou sprake zijn van kroonvuur. Dat houdt in dat de vlammen zich in de toppen van bomen bevinden. Hierdoor kan het vuur zich snel verspreiden via andere boomtoppen. Helikopter Gilze-Rijen

Ook de koninklijke luchtmacht gevraagd om te helpen bij de natuurbrand in het Limburgse Oostrum. Vanaf vliegbasis Gilze-Rijen is een Chinook-transporthelikopter onderweg met een enorme waterzak. Daarin kan 7.600 liter water vervoerd worden. Volgens de woordvoerder staat er van 1 april tot en met 1 oktober altijd minimaal een team van een Chinook-transporthelikopter paraat om uit te rukken. Onder die helikopter kan een grote waterzak worden gehangen om het vuur vanuit de lucht te blussen. Blijf weg

De Limburgse brandweer vraagt iedereen met klem om weg te blijven uit de omgeving van de natuurband. Toeschouwers en extra verkeer kunnen de hulpdiensten hinderen en zorgen ervoor dat brandweervoertuigen en andere hulpdiensten minder snel ter plaatse kunnen komen.