NL-Alert verstuurd voor grote natuurbrand op de grens met Limburg

Een grote natuurbrand die sinds maandagochtend woedt in het Limburgse Oostrum, bij Venray, breidt zich nog steeds verder uit. Rond halfzes was het brandende bosgebied ongeveer 21 hectare groot. De rook trekt richting de gemeente Land van Cuijk. In de omgeving van Maashees en Holthees is daarom een NL-Alert verstuurd.

Brabantse brandweermensen en twee blushelikopters vanaf vliegbasis Gilze-Rijen helpen bij de bestrijding van de brand. De brand woedt sinds kwart voor twaalf 's ochtends. De veiligheidsregio spreekt van een 'grote en moeilijk te bestrijden' natuurbrand.

De brandweer probeert onder meer te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasheseweg, die door het natuurgebied loopt, legt de brandweer nu een stoplijn aan, in de hoop de brand zo een halt toe te roepen.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Het NL-Alert is verstuurd naar mensen ten noorden van de brand, onder meer in het grensgebied bij Maashees en Holthees.

Mensen wordt ook dringend gevraagd om uit de omgeving van de brand te blijven. Toeschouwers en extra verkeer kunnen de hulpdiensten hinderen en ervoor zorgen dat brandweerwagens minder snel bij de brand kunnen komen.