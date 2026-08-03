Mantelzorgers in Dongen krijgen waardering met bonnen

Mantelzorgers in de gemeente Dongen kunnen dit jaar weer een mantelzorgcompliment aanvragen. Het compliment bestaat uit vier bonnen van 25 euro, te besteden bij lokale winkels en organisaties. Aanvragen kan tot en met 31 augustus via een online formulier of tijdens een inloopmoment in De Cammeleur.

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Mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor een partner, familielid, vriend of buur komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment in Dongen. Het gaat om mensen die meer dan acht uur per week zorgen en dit al minstens drie maanden doen. Als blijk van waardering ontvangen zij bonnen ter waarde van 100 euro.

De bonnen kunnen worden besteed bij deelnemende winkels en organisaties binnen de gemeente Dongen. Mantelzorgers kunnen hun aanvraag indienen via een online formulier. Wie hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, kan terecht bij het Dorpsteam Dongen tijdens een inloopmoment in De Cammeleur.

Inloopmomenten

Het Dorpsteam organiseert twee inloopmomenten voor mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben. Deze vinden plaats op 19 augustus en 25 augustus, telkens van half tien tot half twaalf ’s ochtends in De Cammeleur.

De aanvraag moet uiterlijk 31 augustus 2026 ingediend zijn. Voor vragen of meer informatie over het mantelzorgcompliment kunnen mantelzorgers contact opnemen met het Dorpsteam via e-mail.