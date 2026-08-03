Gevonden voorwerp in Waalre? Meld het via Fixi

In Waalre kun je gevonden en verloren voorwerpen melden via Fixi. De gemeente registreert deze meldingen, zodat verloren voorwerpen weer bij hun eigenaar kunnen komen.

Gevonden voor jou

Ben je iets kwijtgeraakt of heb je een voorwerp gevonden? De gemeente Waalre biedt een praktische oplossing: meld het via Fixi. Dit systeem zorgt ervoor dat jouw melding rechtstreeks bij de gemeente binnenkomt. Je kunt ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren of naar de receptie van het gemeentehuis te brengen. Zodra er een match is, neemt de gemeente contact op.

Wanneer je ervoor kiest om het voorwerp zelf te bewaren, ben je verantwoordelijk voor het onderhoud. Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven als waarin je het hebt gevonden. De gemeente bewaart voorwerpen maximaal twaalf maanden, net zoals jij dat kunt doen. Als de eigenaar zich binnen die periode niet meldt, mag de vinder het voorwerp houden.

Via Fixi melden

Fixi is een handige app waarmee je snel en eenvoudig een gevonden of verloren voorwerp kunt registreren. De app is gratis te downloaden en zorgt ervoor dat meldingen goed worden verwerkt. Het doel is om gevonden voorwerpen zo snel mogelijk terug te brengen naar hun rechtmatige eigenaar.

Mocht je ervoor kiezen om het voorwerp zelf af te geven, dan kan dit zonder afspraak bij de receptie van de gemeente Waalre. Zo wordt alles netjes geregistreerd en bewaard totdat de eigenaar zich meldt.

Wil je meer informatie over het melden van voorwerpen of andere gemeentelijke zaken? Kijk dan op de website van de gemeente Waalre.