Campagne 'Blijven Genieten' in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau draait de campagne Allemaal Vitaal Blijven deze maand om plezier en welzijn. Verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties organiseren activiteiten om senioren actief en gezond te houden. Het thema van augustus is 'Blijven Genieten'.

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De campagne Allemaal Vitaal Blijven brengt senioren in Baarle-Nassau samen om hun gezondheid en welzijn te bevorderen. Elke twee maanden staat een ander aspect van gezondheid centraal. In augustus ligt de nadruk op genieten, plezier maken en de kwaliteit van leven.

Senioren kunnen op verschillende manieren deelnemen, zoals door een spelletje te spelen, samen koffie te drinken, een dagje uit te gaan of simpelweg van de zon te genieten. Verenigingen en organisaties in de gemeente bieden diverse activiteiten aan om hieraan invulling te geven.

Activiteiten voor senioren

Sport- en hobbyverenigingen, evenals zorg- en welzijnsorganisaties, organiseren deze maand allerlei evenementen. Het doel is om senioren te stimuleren actief bezig te blijven en sociale contacten te onderhouden. Dit sluit aan bij het streven naar een vitaal leven voor ouderen in de regio.

Wie meer informatie zoekt of wil deelnemen aan een activiteit, kan terecht bij organisaties in de buurt. Zo blijft iedereen betrokken en wordt het welzijn van senioren in Baarle-Nassau verder verbeterd.