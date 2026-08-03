Senioren in Alphen-Chaam blijven vitaal en genieten

In Alphen-Chaam draait de campagne Allemaal Vitaal Blijven deze maand om plezier en welzijn. Senioren kunnen meedoen aan activiteiten van verenigingen en organisaties. Het doel is om actief en gezond te blijven terwijl ze genieten van het leven.

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In augustus staat in Alphen-Chaam het thema ‘Blijven Genieten’ centraal binnen de campagne Allemaal Vitaal Blijven. Deze campagne is een samenwerking tussen de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen. Het doel is om senioren te helpen hun gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren.

Plezier maken en welzijn zijn deze maand belangrijke pijlers. Senioren kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals spelletjes, koffiemomenten, dagjes uit of gewoon genieten van de zon. Het draait om sociale contacten en actief blijven in het dagelijks leven.

Bij lokale verenigingen en organisaties, zoals sport- en hobbyclubs, worden in augustus diverse activiteiten georganiseerd. Zo krijgen inwoners van Alphen-Chaam de kans om op verschillende manieren te blijven genieten en vitaal te blijven.

De campagne benadrukt dat gezond zijn meer is dan alleen het voorkomen van ziekte. Het gaat ook om mensen ontmoeten en plezier hebben. De gemeente hoopt hiermee bij te dragen aan een betere levenskwaliteit voor haar oudere inwoners.

Activiteiten en mogelijkheden zijn te vinden bij senioren-, sport- en hobbyverenigingen in de omgeving. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen en actief te blijven.