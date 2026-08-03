Omstanders bestrijden bosbrand bij Belgische grens met automatten

Omstanders hebben maandag een beginnende bosbrand bij de Belgische grens in de buurt van Eersel bestreden met hun automatten. Dankzij hun snelle optreden bleef de brand beperkt. De brandweer heeft het vuur uiteindelijk helemaal geblust.

De politie kreeg een melding van een bosbrand in het grensgebied. Toen agenten aankwamen, bleek dat omstanders zelf al in actie waren gekomen. Ze gebruikten automatten om de vlammen te doven.

Ook de brandblusser uit de politieauto werd ingezet. Toch was de komst van de brandweer noodzakelijk om het vuur helemaal uit te krijgen.