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Omstanders bestrijden bosbrand bij Belgische grens met automatten

Vandaag om 16:16
Omstanders bestrijden bosbrand bij Belgische grens met automatten (foto: politie).
Omstanders bestrijden bosbrand bij Belgische grens met automatten (foto: politie).

Omstanders hebben maandag een beginnende bosbrand bij de Belgische grens in de buurt van Eersel bestreden met hun automatten. Dankzij hun snelle optreden bleef de brand beperkt. De brandweer heeft het vuur uiteindelijk helemaal geblust.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg een melding van een bosbrand in het grensgebied. Toen agenten aankwamen, bleek dat omstanders zelf al in actie waren gekomen. Ze gebruikten automatten om de vlammen te doven.

Ook de brandblusser uit de politieauto werd ingezet. Toch was de komst van de brandweer noodzakelijk om het vuur helemaal uit te krijgen.

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