NAC Breda haalt doelman Verrips binnen

NAC Breda heeft doelman Michael Verrips vastgelegd voor drie seizoenen.

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Met de komst van Verrips heeft NAC Breda zijn keepersgroep versterkt. Naast Verrips bestaat deze nu uit Roy Kortsmit, Kostas Lamprou en Thomas Goos. Daniel Bielica vertrok recent naar Portsmouth, waardoor NAC extra aandacht besteedde aan het vinden van een nieuwe doelman.

De 1,96 meter lange Verrips heeft al meer dan 200 officiële wedstrijden gespeeld. Hij stond onder de lat bij diverse Nederlandse clubs, waaronder FC Groningen, Fortuna Sittard, FC Emmen en MVV Maastricht. Buiten Nederland speelde hij voor het Belgische KV Mechelen en het Engelse Sheffield United.

Ervaring en ambitie

Volgens NAC's technisch directeur Peter Maas is Verrips een aanwinst voor het team. Hij benadrukt dat de keeper met zijn ervaring het huidige keepersbestand kan versterken. Maas ziet de samenwerking tussen de doelmannen en de technische staf als een kans om elkaar naar een hoger niveau te tillen.

Verrips zelf is enthousiast over zijn komst naar Breda. Hij noemt NAC een grote club met fanatieke supporters en kijkt uit naar zijn bijdrage aan de missie om terug te keren naar de Eredivisie.