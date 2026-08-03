Waarschuwing voor blauwalg en botulisme in Deurne

De gemeente Deurne waarschuwt voor blauwalg en botulisme in vijvers, sloten en beken. Door droogte en warmte zijn er meldingen van dode dieren en verkleurd water. Bij alle locaties zijn waarschuwingsborden geplaatst.

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De aanhoudende droogte en warme temperaturen zorgen op verschillende plekken in Deurne voor een slechtere waterkwaliteit. Het water stroomt minder goed door, waardoor blauwalg en botulisme kunnen ontstaan. De gemeente heeft meer meldingen gekregen van dode watervogels, vissterfte en opvallend verkleurd water.

Op dit moment zijn er meldingen van blauwalg en dode dieren bij onder andere de Heiakkervijver, Clarinetvijver, Peellandvijvers en de waterloop in de Rijtse Vennen. Ook bij De Vlier en De Vennen zijn dode vogels of vissen aangetroffen. Bij alle genoemde locaties zijn waarschuwingsborden geplaatst om inwoners te waarschuwen.

Risico’s voor mens en dier

Blauwalg kan giftige stoffen afgeven die klachten veroorzaken zoals huidirritatie, misselijkheid en maag- en darmproblemen. Botulisme, een bacterie die vooral voorkomt bij warm weer, kan sterfte veroorzaken onder watervogels en vissen. Huisdieren zoals honden en katten lopen ook risico. In zeldzame gevallen kan botulisme schadelijk zijn voor mensen.

De gemeente adviseert om contact met het water te vermijden en waarschuwt voor gezondheidsklachten. Mensen die toch klachten krijgen na contact met oppervlaktewater, zoals verkleurd water, wordt aangeraden een huisarts te raadplegen.

Veilig zwemmen

Met de zomerse temperaturen zoeken veel mensen verkoeling, maar zwemmen in natuurwater is niet overal veilig. Alleen officiële zwemlocaties worden gecontroleerd op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Deze plekken vind je op www.zwemwater.nl.

Wat te doen bij dode dieren

Wie dode vogels of vissen ziet, wordt gevraagd deze niet aan te raken. Meldingen kunnen worden doorgegeven aan de gemeente Deurne. Medewerkers zorgen voor een veilige verwijdering van de dieren. Samen met het waterschap houdt de gemeente de situatie in de gaten en neemt waar nodig maatregelen.