Gratis activiteiten in Oss tijdens Dag van de Democratie

In Oss worden twee gratis activiteiten georganiseerd voor jongeren tijdens de Dag van de Democratie. Op zaterdag 12 september kunnen kinderen vanaf acht jaar meedoen aan het spel Democracity. Op donderdag 17 september is er een speciale jongereneditie van Gast van de Raad. Beide activiteiten vinden plaats in het gemeentehuis.

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De Dag van de Democratie wordt jaarlijks gevierd om aandacht te vragen voor de invloed van inwoners op het bestuur. Dit jaar organiseert de gemeente Oss twee speciale activiteiten voor jongeren. De eerste activiteit is Democracity, een educatief spel waarin kinderen samen een eigen gemeente bouwen.

Democracity vindt plaats op zaterdag 12 september in het gemeentehuis van Oss. Kinderen vanaf acht jaar kunnen hier gratis aan deelnemen. Het spel wordt twee keer gespeeld: van elf uur tot half één en van half twee tot drie uur. Tijdens het spel leren de deelnemers keuzes maken, samenwerken en debatteren, zoals in een echte gemeenteraad.

Gast van de Raad

Op donderdag 17 september is er een jongereneditie van Gast van de Raad. Jongeren krijgen vanaf zes uur ’s avonds de kans om in gesprek te gaan met raadsleden en burgerleden. Ze kunnen vragen stellen over de lokale politiek en onderwerpen die op de agenda staan. Tijdens een eenvoudige maaltijd leren ze de raadsleden beter kennen.

Na het eten kunnen de jongeren vanaf de publieke tribune een deel van de raadsvergadering volgen. Het Jeugdcollege van Oss geeft die avond een presentatie, waardoor jongeren zien hoe zij zelf kunnen meedenken en meepraten over de toekomst van hun gemeente.

Belangrijke details

Beide activiteiten zijn gratis, maar aanmelden is verplicht. Voor Democracity moeten kinderen worden begeleid door een ouder of verzorger, die plaatsneemt op de publieke tribune. Voor Gast van de Raad kunnen jongeren zich aanmelden via een e-mail naar de raadsgriffie.

De Dag van de Democratie staat in het teken van meedenken, meepraten en beslissingen nemen. Jongeren in Oss krijgen met deze activiteiten een unieke kans om meer te leren over politiek en democratie in hun eigen gemeente.