Vierde regionale hittegolf gemeten in Brabant, nog één hete dag

We voelen het allemaal: het is weer boven de dertig graden. Op meerdere plekken in Nederland is maandag zelfs sprake van de vierde regionale hittegolf van dit jaar. Daarmee gaan we richting een record.

In Brabant is er maandag voor de vierde keer dit jaar een hittegolf gemeten in Eindhoven, Volkel, Gilze-Rijen en Woensdrecht.

Het recordaantal hittegolven in een jaar staat op vijf, volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Dat gebeurde in 1947, vertelt hij in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Sinds 2000 kwamen hittegolven het vaakst voor bij twee weerstations in Limburg en in Eindhoven. In Eindhoven zijn er sinds de eeuwwisseling dertig hittegolven geweest.

Nog één hete dag

Maandagavond en dinsdag blijft het nog heet, vertelt Van Bernebeek. De temperatuur blijft 's nachts boven de twintig graden. Dinsdag wordt het tussen de 31 en 33 graden. Maandagavond en dinsdag kan het in het oosten gaan regenen en onweren.

Vanaf woensdag zakt de temperatuur. Dan wordt het ongeveer 27 graden. Later in de week wordt het zo'n 24 graden.